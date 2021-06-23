Кремль заявил о жестком контроле над производством вакцин

«Соответствующими контрольными ведомствами, естественно, контроль осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль», - подчеркнул Песков.
«[Нарекания - прим.ред.] уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, было исправлено», - заключил Песков.
«Каждая партия вакцины со всех площадок проходит тройную проверку: производственный контроль, контроль НИЦЭМ имени Гамалеи и Росздравнадзора, что и позволяет гарантировать уверенность в качестве продукта. Регуляторные подходы в сфере обращения лекарственных препаратов, в том числе их производства, ранее были положительно оценены ВОЗ», - подчеркнули в министерстве.