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Кремль заявил о жестком контроле над производством вакцин

Мария Иванова
46 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России жестко следят за соблюдением правил производства антиковидных вакцин. Об этом сообщает ТАСС.
Кремль заявил о жестком контроле над производством вакцин
Фото: ТАССТАСС
«Соответствующими контрольными ведомствами, естественно, контроль осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль», - подчеркнул Песков.
Он отметил, что ранее у Всемирной организации здоровья (ВОЗ) возникли вопросы к соблюдению технических требований на одном из предприятий - производителей «Спутника V».
«[Нарекания - прим.ред.] уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, было исправлено», - заключил Песков.
В Министерстве промышленности РИА Новости заявили, что итоги инспекции ВОЗ не ставят под сомнение качество вакцины. Замечания ВОЗ были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.
«Каждая партия вакцины со всех площадок проходит тройную проверку: производственный контроль, контроль НИЦЭМ имени Гамалеи и Росздравнадзора, что и позволяет гарантировать уверенность в качестве продукта. Регуляторные подходы в сфере обращения лекарственных препаратов, в том числе их производства, ранее были положительно оценены ВОЗ», - подчеркнули в министерстве.
Вакцину «Спутник V», разработанную центром Гамалеи, зарегистрировали первой в России. В авторитетном медицинском журнале The Lancet в феврале опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутника V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.
В России применяют еще две вакцины - «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».
Политика,Дмитрий Песков,Росздравнадзор,ВОЗ,Минпромторг,РИА Новости,Россия,
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