Кремль: угроза COVID-19 перевешивает трудности ограничительных мер

Также соответствующие заведения можно посетить при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов, действительных в течение трех дней.

Ранее в Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны, посетить которые можно по QR-кодам о вакцинации как днем, так и ночью.