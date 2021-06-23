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Кремль: угроза коронавируса перевешивает трудности ограничительных мер

Газета.Ru
22 минуты назад
Опасность коронавируса перевешивает все возможные трудности, которые могут возникнуть из-за ограничительных мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремль: угроза COVID-19 перевешивает трудности ограничительных мер
Фото: ТАССТАСС
В ходе пресс-брифинга журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, не повысят ли введенные в Москве ограничительные меры спрос на ПЦР-тестирование на коронавирус. Песков отметил, что в поликлиниках столицы ПЦР-тестирование можно пройти бесплатно.
"Логистические трудности будут возникать. Каждый регион будет принимать меры. Но угроза коронавируса все эти затруднения перевешивает. Главное - это безопасность, здоровье людей, поэтому принимаются такие меры", - сказал Песков.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин постановил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только те, кто вакцинировался или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.
Также соответствующие заведения можно посетить при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов, действительных в течение трех дней.
Ранее в Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны, посетить которые можно по QR-кодам о вакцинации как днем, так и ночью.
Политика,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Москва,
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