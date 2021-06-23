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"Очень вежливое предупреждение": Эксперт о заявлении Путина по НАТО

Елена Прошина
2 часа назад
Заявление президента России Владимира Путина касательно взаимоотношений Москвы и НАТО является "вежливым предупреждением" для альянса и показывает, что ответственность за возможное обострение лежит на противоположной стороне. Об этом в комментарии "Рамблеру" заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее Путин заявил о беспокойстве России из-за непрекращающегося наращивания военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи ее границ и выразил надежду, что альянс рассмотрит инициативы Москвы по снижению напряженности.
"Наша страна в данной ситуации демонстрирует миролюбие и показывает, что ответственность за возможное обострение лежит на противоположной стороне, на военно-политическом альянсе блока НАТО. В этой ситуации возможные обострения на украино-российской границе или где-либо ещё будут полностью лежать на руководстве этого военно-политического блока.

В целом безопасность в Европе, по мнению Путина, зависит не столько от России, сколько от НАТО. Не от политики альянса, направленной на усиление вдоль наших границ и на возможное включение в свой состав ряда постсоветских государств. Заявление президента можно расценивать как очень вежливое предупреждение. Вежливое, дипломатичное, но предупреждение.

Россия неоднократно декларировала, что придерживается минских договорённостей. Но тем не менее Украина минских соглашений не выполняет. Россия не может заставить Украину выполнять минские соглашения, разве что только силой, что в данной ситуации для всех будет неприемлемо. Для альянса является очевидно возможным оказать давление на Украину. Мне кажется, именно это и имеется ввиду. Если Россия высказывает желание мира и добрососедства, то принудить к этому её соседей дипломатическим путём может только руководство стран, которые входят в альянс. Прежде всего США", — отметил эксперт.
Политика,Видео,Богдан Безпалько,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,Москва,Россия,
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