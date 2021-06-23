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Мишустин дал поручения по борьбе с распространением коронавируса

Российская Газетаиещё 7
40 минут назад
Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Министерство промышленности и торговли должно до 30 июня принять меры для формирования в медицинских организациях, где лечат пациентов с COVID-19, необходимого запаса кислорода.
До 1 июля Минздрав и правительство Москвы подумают о необходимости перепрофилирования федеральных медучреждений для оказания помощи больным с коронавирусом.
Регионам глава правительства рекомендовал обеспечить формирование достаточного резерва коечного фонда и информирование населения о проведении вакцинации.
Росрезерву, Минздраву и Минфину поручено подготовить проект распоряжения о поставке в срок до 30 сентября четырех миллионов доз вакцины "Спутник Лайт" в субъекты Федерации.
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