Путин выразил обеспокоенность действиями НАТО у границ России

«Турбулентность геополитических процессов увеличивается, даже несмотря на ряд положительных сигналов. Продолжается и разложение международного права. Не прекращаются и стремления использования силы в целях продавливания собственных интересов, укрепления своей безопасности за счет безопасности других. Большую тревогу вызывают местные вооруженные конфликты, риски распространения оружия массового уничтожения, деятельность трансграничных криминальных структур, наркобизнеса и киберпреступников. Особенную угрозу как и ранее представляет международный терроризм», – отмечается в обращении главы государства на сайте Кремля.