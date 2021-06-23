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Путин выразил обеспокоенность действиями НАТО у границ России

Мария Иванова
57 минут назад
Москва обеспокоена наращиванием инфраструктуры Североатлантического альянса рядом с границами России, а так же тем, что НАТО не желает конструктивно рассматривать инициативы по деэскалации напряженности. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в приветственном слове для участников Девятой Московской конференции по международной безопасности.
«Турбулентность геополитических процессов увеличивается, даже несмотря на ряд положительных сигналов. Продолжается и разложение международного права. Не прекращаются и стремления использования силы в целях продавливания собственных интересов, укрепления своей безопасности за счет безопасности других. Большую тревогу вызывают местные вооруженные конфликты, риски распространения оружия массового уничтожения, деятельность трансграничных криминальных структур, наркобизнеса и киберпреступников. Особенную угрозу как и ранее представляет международный терроризм», – отмечается в обращении главы государства на сайте Кремля.
Кроме этого, российский лидер сакцентировал внимание на том, что масштаб и всеобъемлющий характер выделенных проблем требуют того, чтобы были объединены усилия всех стран. И такая совместная работа должна базироваться на мировом праве, целях и принципах Устава ООН .
Путин также отметил, что Россия никогда не навязывает свою волю другим государствам, и страна желает на равных, при использовании политико-дипломатических методов, быть задействованной в разрешении глобальных и местных проблем, активизировать созидательное партнерство со всеми странами.
Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,ООН,Москва,Россия,
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