В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Поклонская пожаловалась на отсутствие возможности бороться с коррупцией

Lenta.ru
59 минут назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожаловалась на отсутствие возможности бороться с коррупцией во время работы в качестве депутата в эфире радио «Комсомольская правда».
Поклонская заявила о желании бороться с коррупцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если бы я была прокурором, вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но поскольку я была точно таким же депутатом, как и все мои коллеги, ну, как мне бороться-то с коррупцией», — сказала она.
При этом она подчеркнула, что не собиралась обвинять в противоправных действиях своих коллег.
Как пояснила Поклонская, для привлечения к ответственности причастных к коррупции, в том числе чиновников, должностных лиц и депутатов, существует определенная процедура. Однако, по ее словам, это поле работы спецслужб и правоохранительных органов.
«Это к ним вопросы», — заключила депутат.
28 мая стало известно, что Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Позже она пояснила, что переходит на другую интересную работу, не связанную с работой депутата.
Политика,Наталья Поклонская,Комитет госдумы по международным делам,Единая Россия,МВД,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители