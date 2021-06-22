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Меркель в разговоре с Путиным выразила благодарность за "руку примирения" после ВОВ

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в Германии помнят ужасы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ. По словам Меркель, миллионы германских семей ощущают страдания, которые преступления нацистского режима причинили жителям России, Украины, Белоруссии и других бывших советских республик. Кроме того, канцлер выразила благодарность странам бывшего СССР за протянутую руку примирения. Ранее сообщалось, что Путин и Меркель провели телефонный разговор в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. До этого канцлер Германии назвала день нападения нацистской Германии на СССР – 22 июня – "поводом для стыда" для немецкого народа.
Меркель в разговоре с Путиным выразила благодарность за "руку примирения" после ВОВ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Ангела Меркель,Владимир Путин,Германия,
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