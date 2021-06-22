"Речь пойдёт миллиардах": Чем Россия поможет попавшей под санкции Белоруссии

"Прежде всего стоит отметить, что Российская Федерация и Белоруссия - Союзное государство. Но необходимо, чтобы союзнические обязательства проявлялись с двух сторон. Я напоминаю, что был период, когда Минск пытался выстроить взаимоотношения с Европейским союзом, а также с американскими коллегами. Долгое время Лукашенко не допускал российские компании на белорусский рынок. Возьмём ситуацию с попыткой покупки "Ростехом" минского завода, который фактически является соседней структурой с МАЗом, тогда российской компании было отказано. То же самое касается ряда других направлений. Например, развал совместной компании по продаже калийных удобрений. Всё это - пример того, что союзнические позиции необходимо демонстрировать с двух сторон. Чтобы не оказалось ситуации, когда Москва берет на себя определённые риски, как это уже было, оказывает финансовую поддержку, как уже было, а в результате через два-три года Минск восстановит отношения с американскими коллегами и, соответственно, это никак не будет капитализировано. Поэтому если Белоруссия будет готова больше вести интенсивный интеграционный процесс, усиление российской поддержки вполне возможно.
Вопрос в том, какие конкретно действия должны произойти. Прежде всего, это перенаправление в порты сырьевого трафика. Это нефтепродукты, которые сейчас идут частично через прибалтийские порты, это уже упоминавшиеся калийные удобрения... Ещё один момент - более интенсивный интеграционный процесс, включая создание единой правовой системы.
Надо понимать, что в ближайшее время по секторам белорусской экономики будет нанесён серьёзный удар. В рамках тех санкций, которые введены. Они, на самом деле, достаточно специфические. Опасность для Белоруссии заключается в секторальных санкциях Европейского союза, под которые подпадёт множество наиболее "болезненных" направлений, включая калийные удобрения, ТЭК, АПК. Это серьёзный вызов, связанный со сплошными убытками.
В целом Белоруссии было необходимо было около 500 миллионов долларов. Сейчас речь пойдёт о нескольких миллиардах, особенно с учётом того, что удар будет синхронным. Кроме того, серьёзный удар будет по белорусскому рублю", - отметил эксперт.