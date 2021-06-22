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Песков объяснил появление статьи Путина в немецком издании

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Статья президента России Владимира Путина, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, появилась в немецком издании, так как адресована европейцам. Так подобный выбор места публикации объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости во вторник, 22 июня.
Песков объяснил появление статьи Путина в немецком издании
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам официального представителя Кремля, речь в статье идет о европейской истории.
«И если вы внимательно читали статью, здесь именно слова президент обращает к европейцам, к тем, с кем мы делим один континент», — указал Песков.
До этого пресс-секретарь президента отмечал, что статья Путина выйдет в свет в одной из немецких газет, поскольку именно нацистская Германия напала на СССР, и эта тема очень важна для народов двух стран. Песков также добавил, что ранее российский лидер в диалоге с властями ФРГ не раз принимал решение обратиться к немецкому народу, чтобы «изложить свое видение».
Статья Путина под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое» была опубликована в немецком издании Die Zeit 22 июня. В ней он, в частности, посетовал на расширение НАТО на Восток и отметил, что процветание Европы возможно при совместных усилиях всех стран, включая Россию.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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