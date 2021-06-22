Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Перед возложением цветом президент поприветствовал ветеранов, принявших участие в церемонии, - пожал им руку и немного поговорил с каждым.

Затем глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня, после чего прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы, где также к каждой из стел возложил цветы.