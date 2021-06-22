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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

ТК «Звезда»
2 часа назад
Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Перед возложением цветом президент поприветствовал ветеранов, принявших участие в церемонии, - пожал им руку и немного поговорил с каждым.
Затем глава государства возложил букет красных роз к мемориалу Вечного огня, после чего прошел к аллее городов-героев и городов воинской славы, где также к каждой из стел возложил цветы.
22 июня 1941 года является одной из самых трагических дат в истории России. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - 80-я годовщина нападения фашистской Германии на СССР.
Политика,Владимир Путин,Москва,
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