«Лабораторию социальных наук» включили в список иноагентов

Целью организации названо «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Среди видов деятельности этой организации указываются распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а также «формирование общественно-политических взглядов и убеждений».