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Минюст включил «Лабораторию социальных наук» в список иноагентов

RT на русскомиещё 1
29 минут назад
Министерство юстиции России внесло автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ «Лаборатория социальных наук» в список НКО, которые выполняют функции иноагента.
«Лабораторию социальных наук» включили в список иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Организацию внесли в перечень 21 июня.
Согласно данным министерства, «Лабораторию социальных наук» финансирует Oxford Russia Fund (Великобритания).
Целью организации названо «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».
Среди видов деятельности этой организации указываются распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а также «формирование общественно-политических взглядов и убеждений».
Политика,Минюст РФ,
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