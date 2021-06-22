Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает RT, в распоряжении которого появилось соответствующее видео.
Кроме того, глава государства возложил цветы к стелам городов-героев в Александровском саду, включая Киев и Одессу.
Напомним, 22 июня 2021 года – 80-летняя годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1945 году немецкие войска вторглись на территорию СССР.