Кроме того, глава государства возложил цветы к стелам городов-героев в Александровском саду, включая Киев и Одессу.

Напомним, 22 июня 2021 года – 80-летняя годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1945 году немецкие войска вторглись на территорию СССР.