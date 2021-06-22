Забыли обещания: о чем Путин написал в новой статье о войне

К 80-летию начала Великой Отечественной войны президент России Владимир Путин написал для немецкой газеты Zeit статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое». В ней глава государства рассуждает о том, как складывались международные отношения после войны и какие уроки мир должен был вынести из нее.

Статью, текст которой опубликовали на сайте Кремля 22 июня - в День памяти и скорби, глава государства начинает с упоминания попыток переписать историю Второй мировой войны, которые российская сторона все чаще замечает со стороны Запада.

Как подчеркивает президент, "правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя". Он напомнил, что Красная армия и труженики тыла не только отстояли независимость родной страны, но и спасли от порабощения Европу и мир.

"Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", - пишет президент.

Затем он рассуждает о том, как международные отношения складывались в дальнейшем. По его словам, после распада Советского Союза Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами. На этом пути многое сделали и РФ, и Евросоюз , признал президент.

"Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан", - обратил внимание глава государства .

Он назвал основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе движение блока на восток, которое началось с того, что руководство СССР фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО. По словам российского лидера, обещания, что "это не направлено против вас", а "границы блока к вам приближаться не будут" быстро оказались забыты.

Надежды на континент без разделительных линий были похоронены после того, как в организацию вошли 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, считает Путин. Он также утверждает, что некоторым странам поставили ультиматум: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. По его словам, следствием такого подхода стала украинская трагедия 2014 года.

Как отметил президент, Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине, когда бывший тогда президентом Виктор Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции.

Путин уверен: вся система европейской безопасности на сегодняшний день сильно деградировала и риски новой гонки вооружений становятся реальными, хотя кооперация открыла бы огромные возможности.

Как убежден президент, процветание и безопасность континента возможны только совместными усилиями всех стран, включая Россию. Это, по его словам, подтверждает вся послевоенная история Большой Европы. Российский лидер напомнил, что страна открыта к честному созидательному взаимодействию, что подтверждается родившейся в Москве идеей создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана.

Согласно задумке, оно могло бы включить в себя разные интеграционные форматы, например ЕС и Евразийский экономический союз

"Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", - подчеркнул президент.

Ожидается, что эта статья появится 22 июня в немецком интернет-издании Zeit Online, а 24 июня - в еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения".