Путин заявил, что риски новой гонки вооружений становятся реальными

Президент России Владимир Путин
в своей статье для немецкого издания Die Zeit, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, заявил, что нарастает напряженность и на фоне этого риски новой гонки вооружений становятся реальными. Переведенная на русский язык публикация опубликована на сайте Кремля.
Глава государства выразил мнение, что в настоящее время вся система европейской безопасности сильно деградировала.
«Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями», — отметил российский лидер.
Впервые о том, что российский президент напишет статью ко дню нападения Германии на Советский Союз, стало известно в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».
21 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
объяснил, почему глава государства Владимир Путин написал статью на немецком языке.