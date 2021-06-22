В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин заявил, что риски новой гонки вооружений становятся реальными

Газета.Ru
56 минут назад
Президент России Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, заявил, что нарастает напряженность и на фоне этого риски новой гонки вооружений становятся реальными. Переведенная на русский язык публикация опубликована на сайте Кремля.
Путин заявил, что риски новой гонки вооружений становятся реальными
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава государства выразил мнение, что в настоящее время вся система европейской безопасности сильно деградировала.
«Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями», — отметил российский лидер.
Впервые о том, что российский президент напишет статью ко дню нападения Германии на Советский Союз, стало известно в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».
21 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин написал статью на немецком языке.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители