Путин заявил, что риски новой гонки вооружений становятся реальными

Глава государства выразил мнение, что в настоящее время вся система европейской безопасности сильно деградировала.

«Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями», — отметил российский лидер.