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Путин заявил, что США организовали вооруженный переворот на Украине в 2014 году

ТАСС
1 час назад
Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован США и безвольно поддержан государствами Европы. Это отметил президент РФ Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной во вторник по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.
"Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" - отметил Путин, говоря о событиях 2014 года.
В целом, затрагивая тему ситуации на европейском континенте после завершения холодной войны и расширения НАТО, Путин указывает, что "многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией".
"Фактически это был ультиматум", - подчеркнул он.
Президент России отметил, что "на примере украинской трагедии 2014 года" становится видно, "к каким последствиям привела такая агрессивная политика".
"Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент [Украины Виктор] Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции", - обратил внимание Путин.
Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,Республика Крым,Соединенные Штаты,Украина,
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