"Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" - отметил Путин, говоря о событиях 2014 года.
"Фактически это был ультиматум", - подчеркнул он.
"Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент [Украины Виктор] Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции", - обратил внимание Путин.