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Кремль опубликовал статью Путина ко Дню памяти и скорби

ТАСС
1 час назад
Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны "Быть открытыми, несмотря на прошлое" опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби.
Кремль опубликовал статью Путина ко Дню памяти и скорби
Фото: ТАССТАСС
Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг - в еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения".
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2007 году был принят закон о включении в перечень памятных дат Дня памяти и скорби (22 июня).
К предыдущей круглой дате, в 2020 году, Путин публиковал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
Политика,Владимир Путин,
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