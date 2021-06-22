Яровая: Минута молчания должна объединить всех

Ирина Яровая. Общероссийская минута молчания в исторический день — в годовщину со дня начала Великой Отечественной войны — свяжет нынешнее поколение с тем далеким днем 80 лет назад, когда в одно мгновение жизнь большой страны остановилась и замерла в страшном ожидании, считает заместитель председателя ГД

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«22 июня — это День памяти и скорби для всех нас, для нашего многонационального народа. У нас в традиции всегда была минута молчания в память о погибших в памятные даты. Но 22 июня особый день в истории нашего народа и всего мира. 12 часов 15 минут 22 июня 1941 года — это именно то историческое время, когда было объявлено о вероломной агрессии фашистской Германии на нашу страну, Советский Союз. И это время должно быть знанием и памятью всего мира», — сказала Ирина Яровая.

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По ее словам, минута молчания объединит весь мир.

«Минута молчания должна соединить весь мир в благодарной и искренней памяти в отношении всех, кто погиб в годы Великой Отечественной и Второй Мировой войн», — добавила парламентарий.

Яровая рассказала о том, как принималось решение о создании Общероссийской минуты молчания.

«Инициатива о проведении общей минуты молчания в одно время была подготовлена мною, и мы внесли ее с коллегами из всех фракций. Благодаря решению, которое единогласно принял парламент, и закону, подписанному Президентом, в этом году в 12.15 по московскому времени впервые одновременно на территории всей страны пройдет Общероссийская Минута Молчания. Она свяжет нас с тем далеким днем 80 лет назад, когда в одно мгновение остановилась вся наша большая страна и замерла в страшном ожидании», — подчеркнула зампред ГД.

Яровая рассказала о важности Общероссийской минуты молчания.

«28 миллионов сыновей и дочерей нашего народа погибли, защищая мир от фашизма. И минута молчания — это то мгновение, которое может соединить нас всех и весь мир в одно общее дыхание благодарности и любви, независимо от того, где мы находимся. Но именно эта минута должна стать минутой правды и прозрения для тех, кто сегодня пытается осквернить подвиг советского народа и советского солдата», — добавила Ирина Яровая.

По ее словам, нельзя забывать подвиг ветеранов и тех, кто погиб на войне.

«Очень важно, чтобы это ощущение вечной благодарности, любви сохранилось навсегда, а факт того, что в этот страшный день беда пришла в мирные дома нашей страны, знали и в Европе, и во всем мире, знали все те, кто сегодня должен быть благодарен нашему народу и советскому солдату за подаренную жизнь, за подаренную победу, за подаренное будущее», — полагает вице-спикер ГД.

Она подчеркнула, что в эту историческую дату, 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, мы должны начать отсчет времени абсолютной правды, благодарности и справедливости по отношению к тому великому поколению победителей, защитивших весь мир от фашизма.