В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Михаил Дегтярёв повторно привился от коронавируса

News.ru
1 час назад
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв повторно привился от коронавируса. Об этом написал в своём Telegram-канале.
ВРИО главы Хабаровска повторно привился от коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам Дегтярёва, первый раз вакциной «Гам-Ковид-Вак» он привился в июле и августе 2020 года и по прошествии 11 месяцев количество антител в крови существенно снизилось.
Поэтому решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день, — написал врио губернатора.
По словам Дегтярёва, в настоящее время в Хабаровском крае полностью провакцинированы более 110 тысяч человек, ещё 28,5 тысячи получили первый компонент вакцины.
По данным Минздрава, в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились более 54 тысяч человек. 456 из них умерли.
Ранее в Кремле заявили о неизбежности повторной вакцинации от коронавируса.
Политика,Михаил Дегтярев,Хабаровский Край,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители