ВРИО главы Хабаровска повторно привился от коронавируса

По словам Дегтярёва, первый раз вакциной «Гам-Ковид-Вак» он привился в июле и августе 2020 года и по прошествии 11 месяцев количество антител в крови существенно снизилось.

Поэтому решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день, — написал врио губернатора.

По словам Дегтярёва, в настоящее время в Хабаровском крае полностью провакцинированы более 110 тысяч человек, ещё 28,5 тысячи получили первый компонент вакцины.

По данным Минздрава, в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились более 54 тысяч человек. 456 из них умерли.