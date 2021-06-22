Пушков резко ответил на слова польского экс-министра о России

Ранее в интервью Der Spiegel Сикорский заявил, что "России придется вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись", а пока они якобы не чувствуют угрозы со стороны Москвы благодаря Польше и странам Прибалтики, "защищающим более богатые государства на Западе".