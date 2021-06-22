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Пушков резко ответил на высказывание бывшего польского министра о России

Москва24иещё 2
1 час назад
Россия не вторгнется в Прибалтику, а Польша так и будет "в нетерпении" ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об угрозе со стороны РФ.
Пушков резко ответил на слова польского экс-министра о России
Фото: ТАССТАСС
"Не раз встречался с Сикорским. Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям. Поруганные ожидания!", – написал Пушков в Twitter.
Ранее в интервью Der Spiegel Сикорский заявил, что "России придется вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись", а пока они якобы не чувствуют угрозы со стороны Москвы благодаря Польше и странам Прибалтики, "защищающим более богатые государства на Западе".
Ранее Алексей Пушков высказался о просьбе стран НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран. По словам сенатора, для таких мер нужны основания.
Политика,Радослав Сикорский,Алексей Пушков,НАТО,Spiegel,Россия,Польша,
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