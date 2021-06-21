Миронов обвинил ЦБ в росте цен и сдерживании развития экономики

Миронов раскритиковал тезис Набиуллиной о том, что «напечатать и раздать всем денег» - опасно для экономики, потому что «спрос вырастет, а предложение нет», и вместо роста экономики будет расти инфляция. По его словам, именно это и происходит сейчас «без всякой раздачи денег и печатания».