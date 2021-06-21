Миронов обвинил ЦБ в росте цен и сдерживании развития экономики

«Г-жа Набиуллина утверждает, что цены растут, потому что предложение не успевает удовлетворить спрос, поэтому-то Центробанк, спасая нас от инфляции, с помощью повышения ключевой ставки пытается этот самый зловредный спрос сбить. Интересно, почему же тогда быстрее всего дорожают продукты питания – неужели резко рванул спрос на продовольствие. Нет, конечно. Зачем же морочить людям голову?» – недоумевает парламентарий.
«И это закономерный результат действий наших либералов – вполне осознанных, судя по интервью главы ЦБ. Потому что без стабильного внутреннего спроса предложение не возникает, бизнес не развивается, снижается конкуренция, больше товаров идет на экспорт, что в совокупности создает условия для роста цен», – предупредил политик.
«Впрочем, из дальнейших слов г-жи Набиуллиной выясняется, что эмиссия нацвалюты для поддержки граждан – это не аномалия, и не катастрофа, а вполне допустимая мера, но только не для России, где – вот неожиданность! – отсутствует доверие граждан к финансовым властям. Очевидно, сама глава Центробанка по какой-то странной прихоти на свой счет это печальное явление не относит. А зря, потому что пока наши либералы сдерживают развитие бизнеса и боятся дать людям «лишние» деньги, – ни о каком доверии речи быть не может», – заключил Сергей Миронов.