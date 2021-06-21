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Миронов обвинил ЦБ в росте цен и сдерживании развития экономики

Вероника Полынина
2 часа назад
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обвинил Банк России в росте цен и сдерживании развития экономики.
Миронов обвинил ЦБ в росте цен и сдерживании развития экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Комментируя интервью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Миронов заявил, что Банк России пытается «сбить людей с толку и сложить с себя ответственность за инфляцию и обнищание населения».
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«Г-жа Набиуллина утверждает, что цены растут, потому что предложение не успевает удовлетворить спрос, поэтому-то Центробанк, спасая нас от инфляции, с помощью повышения ключевой ставки пытается этот самый зловредный спрос сбить. Интересно, почему же тогда быстрее всего дорожают продукты питания – неужели резко рванул спрос на продовольствие. Нет, конечно. Зачем же морочить людям голову?» – недоумевает парламентарий.
Миронов раскритиковал тезис Набиуллиной о том, что «напечатать и раздать всем денег» - опасно для экономики, потому что «спрос вырастет, а предложение нет», и вместо роста экономики будет расти инфляция. По его словам, именно это и происходит сейчас «без всякой раздачи денег и печатания».
«И это закономерный результат действий наших либералов – вполне осознанных, судя по интервью главы ЦБ. Потому что без стабильного внутреннего спроса предложение не возникает, бизнес не развивается, снижается конкуренция, больше товаров идет на экспорт, что в совокупности создает условия для роста цен», – предупредил политик.
Миронов напомнил, что партия «Справедливая Россия – За правду» предлагала множество способов оказания дополнительной масштабной помощи населению без печатания денег.
«Впрочем, из дальнейших слов г-жи Набиуллиной выясняется, что эмиссия нацвалюты для поддержки граждан – это не аномалия, и не катастрофа, а вполне допустимая мера, но только не для России, где – вот неожиданность! – отсутствует доверие граждан к финансовым властям. Очевидно, сама глава Центробанка по какой-то странной прихоти на свой счет это печальное явление не относит. А зря, потому что пока наши либералы сдерживают развитие бизнеса и боятся дать людям «лишние» деньги, – ни о каком доверии речи быть не может», – заключил Сергей Миронов.
Политика,Эльвира Набиуллина,Сергей Миронов,Центральный банк России,
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