Захарова заявила о «любимых граблях» Европы из-за санкций

Евросоюз вынес решение о продлении на год санкций в отношении Крыма и Севастополя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что ЕС знает, каков будет ответ России на это решение. Она подчеркнула, что Крым- часть России, что было принято по результатам крымского референдума, сообщает «Царьград».

"Им известно, каков будет ответ. Знают, что Крым по Конституции - часть Российской Федерации. Знают, что решение приняли на основе крымского референдума, итоги которого переподтверждаются жизнью, которую Евросоюз игнорировать не может. Знают, но все равно ищут любимые грабли", - написала Захарова в соцсети.

Напомним, Евросоюз вынес решение о продлении на год санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя" до 23 июня следующего года. Ограничения затрагивают экономические отношения ЕС и российских регионов, ранее их продлевали до 2021 года.

Как уточняется, действующие сейчас ограничения касаются импорта в Европу продукции, которая выпускается в Крыму или Севастополе, инфраструктурных или финансовых инвестиций, а также туристических услуг.

Помимо этого, под санкции попал и экспорт некоторых товаров и технологий для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом направлениях, а также в целях разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.