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Не надо как в 90-е: Путин высказался о выборах в Думу

Алиса Селезнёва
22 минуты назад
Выборы в Госдуму должны пройти без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Путин потребовал честных выборов в Госдуму
Фото: ТАССТАСС
По словам главы государства, общая задача властей и парламентских партий, чтобы выборы проходили «чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону».
«Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний. Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990-х годах», - заметил Владимир Путин.
Он также выразил уверенность, что только уважение к оппонентам и избирателям послужит развитию парламентаризма и многопартийности в России, а также укрепит доверие россиян к властям.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирком ожидает провокаций на них.
«Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», - заявила она.
Политика,Элла Памфилова,Владимир Путин,Центризбирком России,Госдума,РИА Новости,
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