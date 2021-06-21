Путин потребовал честных выборов в Госдуму

По словам главы государства, общая задача властей и парламентских партий, чтобы выборы проходили «чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону».

Он также выразил уверенность, что только уважение к оппонентам и избирателям послужит развитию парламентаризма и многопартийности в России, а также укрепит доверие россиян к властям.