Путин потребовал честных выборов в Госдуму

«Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний. Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990-х годах», - заметил Владимир Путин.
«Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», - заявила она.