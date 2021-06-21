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Путин потребовал честных выборов в Госдуму

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Выборы в Госдуму необходимо провести открыто и честно, чтобы не возникало сомнений в их легитимности. Такое требование озвучил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва, передает РИА Новости.
Путин потребовал честных выборов в Госдуму
Фото: пресс-служба Администрации президента РФпресс-служба Администрации президента РФ
По словам президента, важно, чтобы состав Госдумы VIII созыва объективно отражал волю людей и выбор граждан.
«Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону», — сказал он.
Политика,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
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