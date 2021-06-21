Путин потребовал честных выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму необходимо провести открыто и честно, чтобы не возникало сомнений в их легитимности. Такое требование озвучил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва, передает РИА Новости.
Фото: пресс-служба Администрации президента РФпресс-служба Администрации президента РФ
По словам президента, важно, чтобы состав Госдумы VIII созыва объективно отражал волю людей и выбор граждан.
«Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону», — сказал он.