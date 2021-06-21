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Кремль назвал ревакцинацию неизбежной

Lenta.ru
13 минут назад
Ревакцинация от коронавируса неизбежна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Песков: Ревакцинания неизбежна
Фото: ТАССТАСС
«Эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что тенденции по коронавирусу в России пока скорее плохие, чем хорошие. За последние сутки в стране выявили 17 378 новых случаев COVID-19. Как заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, прирост заболеваемости наблюдается в 65 регионах страны.
18 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, нужно повторно вакцинироваться через полгода. Несколько регионов страны, в том числе Москва, Подмосковье и Ленинградская область, ввели обязательную вакцинацию для части населения.
Политика,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Минздрав РФ,Интерфакс,
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