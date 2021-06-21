"Было ожидаемо": Эксперт о продлении ЕС санкций против Крыма

"Европейский союз, который ввёл санкции, никак не меняет риторику, никак не меняет единственное требование, которое предъявляется к России, и только после выполнения которого санкции должны быть сняты. А именно возвращение Крыма и Севастополя под суверенитет Киева. Поскольку это единственное требование, и оно невыполнимо, то санкции продлеваются практически автоматически. Здесь нет вариантов для каких-то переговоров или ожиданий, что санкции будут сняты.
Другое дело, что для снятия санкций по Донбассу есть существенно больше перспектив. По крайней мере, пока Россия не говорила, что считает возможным признать независимость республик или, тем более, включить их в свой состав. Формально Россия признаёт, что это территория Украины, в отличие от Крыма. Так что продление санкций в связи с Крымом было ожидаемо, и в дальнейшем они так же будут продлеваться", - отметил Бышок.