В Черкесске сравнили Суворова со Сталиным и демонтировали его портрет

В Черкесске
по требованию депутата Совета Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики
, избранного от партии «Справедливая Россия»
, Адлера
Туркменова был убран плакат с изображением великого русского полководца Александра Суворова
. Причиной демонтажа плаката стало мнение Туркменова о том, что генералиссимус русской армии якобы принимал участие в «геноциде ногайского народа». Свою позицию депутат пояснил в видеообращении, опубликованном в Instagram. «Это очень сильно меня возмутило. Я обращаюсь к тем людям, которые додумались [разместить плакат] в Черкесске, где ногайский народ является субъектообразующим. Это примерно как если бы сейчас здесь поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ, или как памятник в Чечне Ермолову. Я прошу вас, уберите этот плакат. Он здесь не нужен», — заявил Туркменов в своем обращении. На следующий день Туркменов опубликовал новый ролик, на котором рабочие убирают плакат с изображением Александра Суворова. «Суворова больше нет», — коротко прокомментировал автор видео. Отметим, некоторое время назад Адлер Туркменов занимал должность заместителя министра Карачаево-Черкесии по делам национальностей.