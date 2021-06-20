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За Навального и «СП-2»: США анонсировали новые санкции против России

Майк Габриелян
33 минуты назад
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готовит новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.
За Навального и «СП-2»: США анонсировали новые санкции против России
Фото: ТАССТАСС
По словам советника, санкции планируется ввести в связи с ситуацией вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, а также строительством газопровода "Северный поток-2".
«Важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», - заявил Салливан в эфире CNN.
Как отмечает РИА "Новости", речь идет о плановых санкциях, которые будут введены в соответствии с американскими законами.
Напомним, 16 июня президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в Женеве, на которой обсудили взаимодействие по стратегическим вопросам, а также «красные линии» для обеих стран.
Политика,Джейк Салливан,Алексей Навальный,Джозеф Байден,Владимир Путин,CNN,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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