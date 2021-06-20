За Навального и «СП-2»: США анонсировали новые санкции против России

По словам советника, санкции планируется ввести в связи с ситуацией вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, а также строительством газопровода "Северный поток-2".
«Важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», - заявил Салливан в эфире CNN.
Как отмечает РИА "Новости", речь идет о плановых санкциях, которые будут введены в соответствии с американскими законами.
Напомним, 16 июня президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в Женеве, на которой обсудили взаимодействие по стратегическим вопросам, а также «красные линии» для обеих стран.