Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

По его словам, после войны многим странам был выставлен ультиматум: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Однако процветание Европы возможно при совместных усилиях всех стран, включая Россию, подчеркнул Путин.

В июне 2020 года статья Путина о Второй мировой войне вышла в американском издании The National Interest. В частности, он написал, что к неизбежности войны привел Мюнхенский сговор, в котором участвовали Великобритания и Франция.