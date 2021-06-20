Сурков о грядущем транзите власти в России: "нас ждут интересные вещи"

Сурков также признался в интервью, что советники царей и президентов часто нелюбимы народом и придворными, но это объясняется довольно просто.

Он отметил, что его окончательный уход с прежней должности был вызван не только этим, но еще и тем, что ему самому надоело заниматься политикой