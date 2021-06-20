Сурков о грядущем транзите власти в России: "нас ждут интересные вещи"

«Ну, давай подождем, посмотрим. Впереди нас ждут интересные вещи. Будет много новых драматических трансформаций. Да, я хотел бы понять, когда это произойдет. Если я проживу достаточно долго, до момента, когда это произойдет, у меня будет работа», - сказал Сурков.
«Когда кто-то занимает определенную должность и люди долго говорят о нем, что он кукловод, что он душитель демократии, что он Победоносцев и Распутин, - в этом суть ненависти». Правительству время от времени приходится убирать таких людей. . . Их меняют, чтобы они перестали раздражать людей», - сказал Сурков.