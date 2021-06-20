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Сурков о грядущем транзите власти в России: "нас ждут интересные вещи"

Майк Габриелян
1 час назад
Бывший главный идеолог Кремля, автор концепции "суверенной демократии" Владислав Сурков рассказал о предстоящем транзите власти в Кремле. Об этом сообщает газета Financial Times, взявшая интервью у «серого кардинала».
Сурков о грядущем транзите власти в России: "нас ждут интересные вещи"
Фото: ТАССТАСС
«Ну, давай подождем, посмотрим. Впереди нас ждут интересные вещи. Будет много новых драматических трансформаций. Да, я хотел бы понять, когда это произойдет. Если я проживу достаточно долго, до момента, когда это произойдет, у меня будет работа», - сказал Сурков.
Сурков также признался в интервью, что советники царей и президентов часто нелюбимы народом и придворными, но это объясняется довольно просто.
«Когда кто-то занимает определенную должность и люди долго говорят о нем, что он кукловод, что он душитель демократии, что он Победоносцев и Распутин, - в этом суть ненависти». Правительству время от времени приходится убирать таких людей. . . Их меняют, чтобы они перестали раздражать людей», - сказал Сурков.
Он отметил, что его окончательный уход с прежней должности был вызван не только этим, но еще и тем, что ему самому надоело заниматься политикой
Политика,Владислав Сурков,Россия,
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