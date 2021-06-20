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Пушков назвал скрытую цель Байдена на саммите с Путиным

Ювелина Бернст
52 минуты назад
Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден хотел появиться на встрече со своим российским коллегой в стиле Джеймса Бонда. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.
Пушков назвал скрытую цель Байдена на саммите с Путиным
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС
Байден рассчитывал прибыть в Женеву в стиле Джеймса Бонда, в солнечных очках, в которых в виде "политической мишени" отражается Путин, как изобразил это на своей обложке журнал Time, сказал Пушков.
По его мнению, в таком образе американский лидер намеревался «прямо и жестко» выдать Путину все, что он думает о его политике.
«Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира - ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось», - считает член Совфеда.
Он отметил, что Путин на саммите смотрелся увереннее и выигрышнее и именно он скорее выглядел «Джеймсом Бондом от политики». В то время как Байден звучал увереннее накануне саммита, но на самой встрече выглядел «заметно бледнее».
Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры длились 4,5 часа. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
Политика,Алексей Пушков,Джеймс Бонд,Джозеф Байден,Совет Федерации,Журнал Time,Соединенные Штаты,
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