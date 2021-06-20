Пушков назвал скрытую цель Байдена на саммите с Путиным

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Байден рассчитывал прибыть в Женеву в стиле Джеймса Бонда, в солнечных очках, в которых в виде "политической мишени" отражается Путин, как изобразил это на своей обложке журнал Time, сказал Пушков.

По его мнению, в таком образе американский лидер намеревался «прямо и жестко» выдать Путину все, что он думает о его политике.

«Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира - ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось», - считает член Совфеда.

Он отметил, что Путин на саммите смотрелся увереннее и выигрышнее и именно он скорее выглядел «Джеймсом Бондом от политики». В то время как Байден звучал увереннее накануне саммита, но на самой встрече выглядел «заметно бледнее».