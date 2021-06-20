Верифакция по вакцинации: Правила полета изменят для пассажиров

Минтранс предлагает перевозчикам добавить авторизацию по этому документу на свои сайты для покупки билетов, пишет РБК , в распоряжении которого оказалась копия письма. Данные о вакцинации пассажиров при авторизации должны браться с портала госуслуг. Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова . Источники издания в авиаотрасли подтвердили, что получили такое предложение, его условия еще обсуждаются.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Юрий Смитюк/ТАСС

Причем пока нигде не говорится, что обслуживаться будут только привитые пассажиры. Это бы нарушило права клиентов авиакомпаний, считает профессор Московского государственного технического университета гражданской авиации Александр Фридлянд

— Возможность покупки билета переложить исключительно на эту систему на начальной стадии было бы чревато. Человек, у которого по какой-то неточности нет записи в этой системе, он не может купить билет. Должна быть возможность оспорить это с точки зрения права. Дело не только в вакцинации, очень много людей переболели, у них есть антитела. Делать вакцинацию им, пока есть антитела, не требуется. Как с этим быть, тоже неясно. Авиакомпании заинтересованы, чтобы как можно больше людей получили доступ к их услугам. С другой стороны, она не должна в условиях пандемии каким-то образом защищать и персонал, и других пассажиров.

— Для авиакомпании это обременительно или особо не повлияет?

— Если авиакомпанию обяжут и скажут: вы подключены к своим коммерческим сетям, вот вам в этот канал мы внедряем еще одну связь с сайтом госуслуг и при продаже билетов вы должны запросить, нет ли запретов по причине отсутствия вакцинации, то авиакомпания технически с этим справится.

По данным РБК, Минцифры также предлагает ввести подобную верификацию вакцинированных пассажиров на всех видах транспорта. О том, как это будет выглядеть, рассуждает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров

— Верифицировать человека, определять его медицинский статус уже на этапе приобретения билета — не когда он пришел в самолет, требовать у него справки, а на этапе приобретения билета принимать решение, продавать или не продавать ему билет. Если продавать всем, то те, кого невозможно на этапе приобретения билета верифицировать и поставить соответствующую отметку на билете, должны предоставить справки уже на этапе посадки в самолет. Мы понимаем, что сегодня человек может быть не привит, а через две недели или через месяц, когда он явится на рейс, он уже может пройти все этапы вакцинации и быть безопасным для окружающих. Здесь надо учитывать все возможные варианты и факторы и сделать так, чтобы это не было непреодолимым ограничением, а дополнительным сервисом, который просто облегчал приобретение билетов тем, кто уже привился.

— То есть просто дополнительное окошко. Вряд ли сделают так, что если я авторизуюсь при помощи этого сертификата, больше мне никаких данных не нужно заполнять, их достаточно.

— К сожалению, охват порталом госуслуг не столь значителен по населению, и даже те, кто зарегистрирован на «Госуслугах», далеко не все данные о себе вносят, тем более если речь идет о зарубежной поездке, то там требуются еще данные по загранпаспорту, которых может не быть на портале госуслуг. На данном этапе сделать можно, все равно это будет работать через раз.