"Перамога": Тихановская представила план борьбы с Лукашенко

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План получил название «Перамога» («Победа») и заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров.

В будущем этот чат будет массово и одновременно высылать уведомления о конкретных действиях для «восстановления законности в стране и возвращения власти народу», сообщила Тихановская.

"Перамога" создан для сбора людей, которые действуют в подполье, он позволит искать единомышленников и безопасно выходить на акции протеста, отметила экс-кандидат в президенты.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.