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"Перамога": Тихановская представила план борьбы с Лукашенко

Ювелина Бернст
1 час назад
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала в своем Telegram-канале план борьбы с действующем президентом страны Александром Лукашенко.
"Перамога": Тихановская представила план борьбы с Лукашенко
Фото: ТАССТАСС
План получил название «Перамога» («Победа») и заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров.
В будущем этот чат будет массово и одновременно высылать уведомления о конкретных действиях для «восстановления законности в стране и возвращения власти народу», сообщила Тихановская.
"Перамога" создан для сбора людей, которые действуют в подполье, он позволит искать единомышленников и безопасно выходить на акции протеста, отметила экс-кандидат в президенты.
9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
14 августа 2020 года Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции В настоящее время политик находится в Литве.
Политика,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Беларусь,
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