Путин предостерег "Единую Россию" от "случайных людей" во власти

Российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XX съезда «Единой России» заявил, что "к партии власти неизбежно липнут случайные люди, порой нечистоплотные на руку", которые далеки от политики и от того, чтобы работать на интересы людей, передает РИА Новости.
Фото: ВидеокадрВидеокадр
"Очевидно, чтобы на эту руку побольше прилипало", - сказал глава государства.
Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет, отметил Путин.
Он также высказал мнение, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски «обрасти казенной коркой» и застыть в развитии.
"Забронзоветь - значит остановиться, а остановиться - значит проиграть", добавил российский лидер, призвав членов партии не забывать об этом.