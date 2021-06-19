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Путин предостерег "Единую Россию" от "случайных людей" во власти

Ювелина Бернст
1 час назад
Российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XX съезда «Единой России» заявил, что "к партии власти неизбежно липнут случайные люди, порой нечистоплотные на руку", которые далеки от политики и от того, чтобы работать на интересы людей, передает РИА Новости.
Путин предостерег "Единую Россию" от "случайных людей" во власти
Фото: ВидеокадрВидеокадр
"Очевидно, чтобы на эту руку побольше прилипало", - сказал глава государства.
Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет, отметил Путин.
Он также высказал мнение, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски «обрасти казенной коркой» и застыть в развитии.
"Забронзоветь - значит остановиться, а остановиться - значит проиграть", добавил российский лидер, призвав членов партии не забывать об этом.
Ранее Путин назвал ТОП-5 кандидатов от ЕР. В него вошли министры обороны и иностранных дел России Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Политика,Денис Проценко,Елена Шмелева,Анна Кузнецова,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,Единая Россия,РИА Новости,
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