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Ким Чен Ын на пальцах объяснил вероятность войны с США и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В сети появилось видео, на которой Ким Чен Ын на пальцах объясняет делегатам пленума вероятность войны с США. Смысл его жеста понятен без перевода: может будет, а может нет.
Ким Чен Ын прибег к языку жестов на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК), где проанализировал политику новой вашингтонской администрации в отношении Пхеньяна.
Северокорейский вождь не исключил конфликта с США. По его словам, страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает РИА Новости.
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