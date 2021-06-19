Шойгу и Лавров вместо Медведева: Путин назвал ТОП-5 кандидатов от ЕР

Кроме того, в первую пятерку федерального списка ЕР должны также войти главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко
, детский омбудсмен Анна Кузнецова
и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева
, считает глава государства.
Об этом он заявил в ходе пленарного заседания XX съезда «Единой России».
Президент отметил, что в первую пятерку списка ЕР на выборах должны попасть люди, которые давно в политике.
Избирательная кампания всегда является испытанием и проверкой на прочность и эффективность политической системы, отметил Путин, подчеркнув, что "Единая Россия" как партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания.
Российский глава рассчитывает, что ЕР задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах.
Выборы в Госдуму
в 2021 году пройдут в сентябре.