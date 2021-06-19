Шойгу и Лавров вместо Медведева: Путин назвал ТОП-5 кандидатов от ЕР

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Об этом он заявил в ходе пленарного заседания XX съезда «Единой России».

Президент отметил, что в первую пятерку списка ЕР на выборах должны попасть люди, которые давно в политике.

Избирательная кампания всегда является испытанием и проверкой на прочность и эффективность политической системы, отметил Путин, подчеркнув, что "Единая Россия" как партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания.

Российский глава рассчитывает, что ЕР задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах.