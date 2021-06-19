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Шойгу и Лавров вместо Медведева: Путин назвал ТОП-5 кандидатов от ЕР

Ювелина Бернст
1 час назад
Президент России Владимир Путин назвал министров обороны и иностранных дел страны Сергея Шойгу и Сергея Лаврова кандидатами в "пятерку" лидеров избирательного списка ЕР на думских выборах, передает РИА Новости.
Шойгу и Лавров вместо Медведева: Путин назвал ТОП-5 кандидатов от ЕР
Фото: ТАССТАСС
Кроме того, в первую пятерку федерального списка ЕР должны также войти главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, считает глава государства.
Об этом он заявил в ходе пленарного заседания XX съезда «Единой России».
Президент отметил, что в первую пятерку списка ЕР на выборах должны попасть люди, которые давно в политике.
Избирательная кампания всегда является испытанием и проверкой на прочность и эффективность политической системы, отметил Путин, подчеркнув, что "Единая Россия" как партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания.
Российский глава рассчитывает, что ЕР задаст высокую планку и победит на предстоящих выборах.
Выборы в Госдуму в 2021 году пройдут в сентябре.
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