Президент РФ Владимир Путин
предложил новую льготу для многодетных семей. Выступая на съезде партии «Единая Россия»
российский глава привел распространенный пример: семья купила жилье, но из-за рождения детей квартира становится чересчур мала.
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАССПресс-служба президента РФ/ТАСС
У многих семей возникает идея продать жилье и приобрести новое. Однако если жилье находится в собственности меньше 5 лет, необходимо платить подоходный налог. Часто сумма налога является значительной, и именно это останавливает от покупки нового жилья.
«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», - предложил Путин.
Предложение президента делегаты съезда встретили овациями.
Съезд прошел на фоне стремительного роста случаев COVID-19 в Москве и жестких карантинных мер. По этой причине число делегатов и гостей было втрое уменьшено. В партии заявили, что съезд проводится с учётом эпидемиологических мер безопасности.