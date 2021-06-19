В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин предложил новую льготу для многодетных семей

Майк Габриелян
1 час назад
Президент РФ Владимир Путин предложил новую льготу для многодетных семей. Выступая на съезде партии «Единая Россия» российский глава привел распространенный пример: семья купила жилье, но из-за рождения детей квартира становится чересчур мала.
Путин предложил новую льготу для многодетных семей
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАССПресс-служба президента РФ/ТАСС
У многих семей возникает идея продать жилье и приобрести новое. Однако если жилье находится в собственности меньше 5 лет, необходимо платить подоходный налог. Часто сумма налога является значительной, и именно это останавливает от покупки нового жилья.
«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», - предложил Путин.
Предложение президента делегаты съезда встретили овациями.
Съезд прошел на фоне стремительного роста случаев COVID-19 в Москве и жестких карантинных мер. По этой причине число делегатов и гостей было втрое уменьшено. В партии заявили, что съезд проводится с учётом эпидемиологических мер безопасности.
Политика,Владимир Путин,Единая Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители