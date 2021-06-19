"Ну а вы-то куда смотрели?": Путин отчитал регионы за долги

Президент России Владимир Путин
высказался о проблеме задолженности регионов. Его словам передает
РИА Новости.
Глава государства призвал регионы проводить ответственную и аккуратную финансовую долговую политику. А федеральные органы власти должны контролировать ситуацию, чтобы потом «не разводить руками», отметил президент.
«Ну а вы то куда смотрели?», - обратился Путин к соответствующим ведомствам.
Он добавил, что Минфин
постоянно оказывает практически всем регионам финансовую поддержку, и это «надо как-то сопоставлять с тем, что происходит в реальных финансах».
Глава государства также предложил продлить программу по предоставлению регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года. По его мнению, следует увеличить и объем средств на эти цели.
Ранее Путин в Послании Федеральному Собранию заявил, что задолженность регионов по коммерческим кредитам превышает 25% собственных доходов, она будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.