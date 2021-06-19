Путин о вакцинации россиян: «Прививаться лучше, чем болеть»

По его словам, последствия коронавируса все еще иследуются учеными. И им еще предстоит точно понять, к чему приводит эта болезнь.

В своем выступлении Путин также анонсировал необходимость создания в России специальной системы реабилитации переболевших, рассчитанной до 2026. На нее предполагается выделить не менее 100 млрд рублей из бюджета.

Напомним, что в последнее время в России наблюдается так называемая третья волна пандемии COVID-19. Основным ее возбудителем считается попавший на территорию страны так называемый «индийский» штамм коронавируса. Эксперты считают его более заразным по сравнению с теми, которые циркулировали в нашей стране до последнего времени. В Москве суточный прирост заболеваемости на данный момент достиг рекордно высоких показателей – свыше 9 000 новых зараженных в сутки.