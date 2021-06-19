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Путин о вакцинации россиян: «Прививаться лучше, чем болеть»

Елена Прошина
32 минуты назад
Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на съезде «Единой России» заявил о преимуществах прививки от COVID-19, сообщает ТАСС.
Путин о вакцинации россиян: «Прививаться лучше, чем болеть»
Фото: РамблерРамблер
«Прививаться лучше, чем болеть», - обратился Путин к делегатам «Единой России».
По его словам, последствия коронавируса все еще иследуются учеными. И им еще предстоит точно понять, к чему приводит эта болезнь.
В своем выступлении Путин также анонсировал необходимость создания в России специальной системы реабилитации переболевших, рассчитанной до 2026. На нее предполагается выделить не менее 100 млрд рублей из бюджета.
Напомним, что в последнее время в России наблюдается так называемая третья волна пандемии COVID-19. Основным ее возбудителем считается попавший на территорию страны так называемый «индийский» штамм коронавируса. Эксперты считают его более заразным по сравнению с теми, которые циркулировали в нашей стране до последнего времени. В Москве суточный прирост заболеваемости на данный момент достиг рекордно высоких показателей – свыше 9 000 новых зараженных в сутки.
В этих условиях власти столицы и ряда регионов страны приняли решение обязать предприятия сферы обслуживания, услуг транспорта и им подобные в обязательном порядке привить от коронавируса не менее 60% персонала под угрозой штрафов. Департамент здравоохранения столицы пошел дальше и прекратил оказывать плановую медицинскую помощь жителям, у которых нет антител к COVID-19.
Политика,Владимир Путин,Единая Россия,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,
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