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Путин призвал россиян привиться от коронавируса

Lenta.ru
35 минут назад
Президент России Владимир Путин призвал жителей страны привиться от коронавируса. С таким обращением к гражданам он выступил в ходе пленарного заседания XX съезда партии «Единая России», передает РИА Новости.
«Еще раз напоминаю, что прививаться — лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — заявил глава государства.
Он напомнил, что коронавирус приводит как к поражению легких, так и к различным поражениям сосудов. При этом список последствий инфекции может быть гораздо шире — их до сих пор изучают специалисты, подчеркнул Путин.
Политика,Видео,Владимир Путин,РИА Новости,
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