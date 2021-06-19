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«Унижение русского народа»: Байдена обвинили в провокации против РФ

Ювелина Бернст
1 час назад
Президент Соединенных Штатов Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Россией и Китаем во время пресс-конференции после саммита в Женеве, пишет Global Times.
Байден заявил, что Москва сейчас находится под давлением Пекина, говорится в статье. Китай движется вперед, стремясь стать страной с самыми мощными в мире экономикой и армией. Россия же находится в затруднительном положении. Китайское издание отмечает, что Байден "постеснялся бы сказать такую чушь" лично президенту России Владимиру Путину.
«Подобная беспочвенная провокация - это унижение русского народа», - отмечают авторы статьи.
Они также заявляют, что США «давит» на Россию, создавая ей экономические трудности, но пытается переложить вину на КНР. Экономические трудности России напрямую связаны с совместными санкциями, введенными США и другими западными странами, говорится в материале.
Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем длинная, но бесспорная и «очень мирная», там ведутся активные экономические обмены. А взаимное доверие Китая и России имеет прочную политическую основу.
Авторы публикации также напомнили, что, отвечая на вопросы американских журналистов, Путин четко заявил, что Пекин не представляет угрозы для Москвы, а Китай - дружественная страна.
В КНР выразили надежду, что Байден откажется от идеи расстроить отношения между двумя странами.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры длились четыре с половиной часа. По итогам саммита Путин заявил, что договорился с американским президентом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
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