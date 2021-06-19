Байден заявил, что Москва сейчас находится под давлением Пекина, говорится в статье. Китай движется вперед, стремясь стать страной с самыми мощными в мире экономикой и армией. Россия же находится в затруднительном положении. Китайское издание отмечает, что Байден "постеснялся бы сказать такую чушь" лично президенту России Владимиру Путину

«Подобная беспочвенная провокация - это унижение русского народа», - отмечают авторы статьи.

Они также заявляют, что США «давит» на Россию, создавая ей экономические трудности, но пытается переложить вину на КНР. Экономические трудности России напрямую связаны с совместными санкциями, введенными США и другими западными странами, говорится в материале.

Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем длинная, но бесспорная и «очень мирная», там ведутся активные экономические обмены. А взаимное доверие Китая и России имеет прочную политическую основу.

Авторы публикации также напомнили, что, отвечая на вопросы американских журналистов, Путин четко заявил, что Пекин не представляет угрозы для Москвы, а Китай - дружественная страна.

В КНР выразили надежду, что Байден откажется от идеи расстроить отношения между двумя странами.