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Кремль назвал условие для встречи Путина и Джонсона

Lenta.ruиещё 11
25 минут назад
Президент России Владимир Путин сможет встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, если у Лондона появится политическая воля. Такое условие назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Кремль допустил возможность встречи Путина и Джонсона
Фото: ReutersReuters
Песков отметил, что такая встреча не готовится, но потенциально она возможна.
«Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», — заявил пресс-секретарь российского президента.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что проведение саммита с участием Путина и Джонсона возможно, однако у Лондона есть определенные условия. По его словам, Запад ждет от России действий после встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Уоллес подчеркнул, что дипломатия имеет значение, если после переговоров следуют конкретные шаги.
Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, она длилась три с половиной часа. После этого лидеры стран сделали совместное заявление, в котором говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Чтобы не допустить такой ситуации, Москва и Вашингтон планируют начать двусторонний диалог по стратегической стабильности.
Политика,Саммит,Бен Уоллес,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Радиостанция "Говорит Москва",Соединенное Королевство,
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