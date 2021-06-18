Сурков сравнил Путина с римским императором

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В интервью изданию Financial Times, выдержки из которого публикует РИА Новости, он заявил, что Путин с его помощью создал «новый тип государства».

«Октавиан сохранил формальные институты республики, но при этом все подчинялись ему, – подчеркнул Сурков. – Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменял её, а совместил её с монархическим архетипом российского правления».

Как отметил экс-советник главы государства, данный архетип работает, он никуда не девается, так как в нём «есть достаточно свободы и достаточно порядка».

При этом Сурков считает, что при СССР в стране было много однообразия, что в итоге разрушило единое государство, потому что людям нужно разнообразие.

«И это разнообразие появилось в России в 90-е и разрушало страну ещё быстрее», – резюмировал Сурков.