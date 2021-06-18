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Сурков сравнил Путина с римским императором

Свободная прессаиещё 3
2 часа назад
Владислав Сурков – бывший помощник президента РФ – сравнил российского лидера Владимира Путина с римским императором Октавианом.
Сурков сравнил Путина с римским императором
Фото: ТАССТАСС
В интервью изданию Financial Times, выдержки из которого публикует РИА Новости, он заявил, что Путин с его помощью создал «новый тип государства».
«Октавиан сохранил формальные институты республики, но при этом все подчинялись ему, – подчеркнул Сурков. – Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменял её, а совместил её с монархическим архетипом российского правления».
Как отметил экс-советник главы государства, данный архетип работает, он никуда не девается, так как в нём «есть достаточно свободы и достаточно порядка».
При этом Сурков считает, что при СССР в стране было много однообразия, что в итоге разрушило единое государство, потому что людям нужно разнообразие.
«И это разнообразие появилось в России в 90-е и разрушало страну ещё быстрее», – резюмировал Сурков.
Ранее сообщалось, что Сурков заявил, что по его мнению, Россия должна силой вернуть себе Украину. При этом он пояснил, что сила бывает разная, не только военная. В частности, бывает сила спецслужб. Также, как подчеркнул бывший советник президента, есть сила мягкая, а также сила экономического и политического влияния.
Политика,Владислав Сурков,Владимир Путин,РИА Новости,
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