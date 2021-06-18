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Турецкая база в Азербайджане станет «серьезной проблемой» для России

Елена Прошина
1 час назад
Создание в Азербайджане военной базы Турции осложнит военно-политическую ситуацию в регионе. Об этом "Рамблеру" заявил политолог и военный эксперт Иван Коновалов, комментируя высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова касательно соответствующей инициативы двух стран.
Ранее Песков назвал открытие объектов военной инфраструктуры стран — членов НАТО вблизи границ России "поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов".
"Если Турция действительно создаст в Азербайджане военную базу, это, безусловно, осложнит военно-политическую ситуацию в регионе. Россия как страна, ответственная за поддержание политического баланса в этом регионе, видит в создании базы серьёзную проблему. В случае осуществлении этой идеи нужно будет формулировать новые подходы.

Россия, введя миротворческие силы в зону боевых действий и остановив кровопролитие в Нагорном Карабахе, сформировала нынешнюю ситуацию в регионе. Хотел бы отметить, что создание турецкой базы — это лишь дополнение к общей ситуации, но не её изменение. Основной военно-политический ландшафт в Закавказье и его формирование остаётся за Россией. Другое дело, что упускать данную ситуацию (с созданием базы - прим. ред.) нельзя, это предмет переговоров. Очевидно, что турецкой стороной предложены определённые преференции для того, чтобы эта база была действительно создана. Но еще вопрос — будет ли эта инициатива реализована. Главное в сложившейся ситуации — не навредить сложившемуся балансу сил после того, как главное слово сказали российские миротворцы", — отметил эксперт.
Политика,Иван Коновалов,Дмитрий Песков,НАТО,Россия,Азербайджан,Турция,
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