Турецкая база в Азербайджане станет «серьезной проблемой» для России

"Если Турция действительно создаст в Азербайджане военную базу, это, безусловно, осложнит военно-политическую ситуацию в регионе. Россия как страна, ответственная за поддержание политического баланса в этом регионе, видит в создании базы серьёзную проблему. В случае осуществлении этой идеи нужно будет формулировать новые подходы.
Россия, введя миротворческие силы в зону боевых действий и остановив кровопролитие в Нагорном Карабахе, сформировала нынешнюю ситуацию в регионе. Хотел бы отметить, что создание турецкой базы — это лишь дополнение к общей ситуации, но не её изменение. Основной военно-политический ландшафт в Закавказье и его формирование остаётся за Россией. Другое дело, что упускать данную ситуацию (с созданием базы - прим. ред.) нельзя, это предмет переговоров. Очевидно, что турецкой стороной предложены определённые преференции для того, чтобы эта база была действительно создана. Но еще вопрос — будет ли эта инициатива реализована. Главное в сложившейся ситуации — не навредить сложившемуся балансу сил после того, как главное слово сказали российские миротворцы", — отметил эксперт.