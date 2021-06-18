Мурашко обозначил срок сохранения иммунитета к COVID у переболевших

«В целом у переболевших до девяти месяцев мы видим, что сегодня держится иммунитет неплохой. Сейчас подводим статистические данные. Мы проинформируем», – сказал он.
Министр также рассказал, что привился, на данный момент у него «хороший титр антител».
«Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет», – пояснил он.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.
Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.
Также правительство Ленинградской области опубликовало постановление, по которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса. Кроме того, обязательную вакцинацию ввели на Сахалине.