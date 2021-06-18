Мурашко обозначил срок сохранения иммунитета к COVID у переболевших

У переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до девяти месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

Комментарий Мурашко опубликован в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

«В целом у переболевших до девяти месяцев мы видим, что сегодня держится иммунитет неплохой. Сейчас подводим статистические данные. Мы проинформируем», – сказал он.

Министр также рассказал, что привился, на данный момент у него «хороший титр антител».

«Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет», – пояснил он.

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