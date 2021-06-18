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Мурашко обозначил срок сохранения иммунитета к COVID у переболевших

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
2 часа назад
У переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до девяти месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Комментарий Мурашко опубликован в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».
«В целом у переболевших до девяти месяцев мы видим, что сегодня держится иммунитет неплохой. Сейчас подводим статистические данные. Мы проинформируем», – сказал он.
Министр также рассказал, что привился, на данный момент у него «хороший титр антител».
«Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет», – пояснил он.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.
Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.
Также правительство Ленинградской области опубликовало постановление, по которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса. Кроме того, обязательную вакцинацию ввели на Сахалине.
Политика,Михаил Мурашко,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,
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