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Песков рассказал, почему Путин наложил вето на закон о фейках

News.ru
11 минут назад
Президент Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков из-за возникших у него вопросов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Появились вопросы: Кремль объяснил вето Путина на закон о СМИ
Фото: ТАССТАСС
Он уточнил, что у главы государства появились вопросы к той части документа, где говорится об освобождении СМИ от ответственности.
Поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку, — отметил пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что законодатели займутся доработкой нормативного акта осенью.
Документ содержит поправки в законодательство о СМИ. Он ужесточает ответственность издания за цитирование информации, которая признана не соответствующей действительности. Привлечение журналистов к ответственности будет зависеть от того, есть ли возможность установить первоисточник фейковой публикации. Сейчас её можно избежать, если сообщение другого СМИ процитировано полностью.
Ранее стало известно, что на принятый Госдумой и Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение фейков наложено вето. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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