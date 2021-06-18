Появились вопросы: Кремль объяснил вето Путина на закон о СМИ

Он уточнил, что у главы государства появились вопросы к той части документа, где говорится об освобождении СМИ от ответственности.

Документ содержит поправки в законодательство о СМИ. Он ужесточает ответственность издания за цитирование информации, которая признана не соответствующей действительности. Привлечение журналистов к ответственности будет зависеть от того, есть ли возможность установить первоисточник фейковой публикации. Сейчас её можно избежать, если сообщение другого СМИ процитировано полностью.