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"Хотят выставить Байдена крутым ковбоем": Эксперт о заявлении Белого дома

Елена Прошина
37 минут назад
Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по итогам встречи Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным является попыткой Белого дома сохранить лицо внутри американского политикума и выставить главу государства "крутым ковбоем". Об этом в комментарии "Рамблеру" заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее Салливан заявил, что Байден в Женеве напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека, а также обозначил для России «ясные пределы» действий в киберпространстве.
"Я бы довольно сдержанно отнёсся к этому заявлению, потому что по результатам самого саммита ничего из того, что говорил Салливан, не видно. Такое впечатление, что советник американского президента просто пытается сохранить лицо внутри американского политикума и выставить Байдена "крутым ковбоем", поставившим перед Путиным ряд ультиматумов и предупреждений.

На самом деле результаты саммита говорят о том, что стороны условились договариваться между собой, а не конфликтовать. Сами по себе результаты очень скромные, но тем не менее они позитивные. Во-первых, это возвращение послов, что является повышением уровня дипломатических отношений, возвратом к их корню. Во-вторых, это приверженность минским соглашениям, на которых постоянно делала акцент российская сторона. И украинская сторона на это уже отреагировала, достаточно, кстати, топорно и достаточно раздражённо. Секретарь СНБО открыто заявил, что Украина не будет соблюдать минские соглашения. Соответственно, следствием этого должен быть выход Киева из минских соглашений. Но как это будет согласовываться с тем, что и Путин, и Байден заявили о необходимости соблюдать приверженность этим соглашениям при урегулировании конфликта на Украине, не совсем понятно.

Поэтому заявление Салливана — попытка сохранить тот популистский тренд, который Байден использовал в своей предвыборной программе. Байден поддерживает имидж человека, противопоставляющего себя Трампу, которого в США называют "ставленником Москвы". "А Байден не такой, это жёсткий антироссийский политик, который поставит Москву на место", - это и есть тот имидж, который предписывался Байдену, и который активно формировали демократы в США", — отметил Безпалько.
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