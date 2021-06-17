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Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года

ТАСС
45 минут назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин назначил дату выборов в Госдуму
Фото: ТАССТАСС
"Назначить выборы депутатов Государственной думы <...> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте документа.
По закону решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию (на портале правовой информации или в "Российской газете") в течение пяти дней после его принятия.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Политика,Владимир Путин,Госдума,"Российская газета",
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