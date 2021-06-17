Путин назначил дату выборов в Госдуму

По закону решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию (на портале правовой информации или в "Российской газете") в течение пяти дней после его принятия.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.