Мишустин объяснил решение об обязательной вакцинации

Ситуацию с распространением COVID-19 в России глава правительства оценил как крайне непростую.
"Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие", - подчеркнул он в ходе президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
За последнюю неделю, представил данные министр здравоохранения Михаил Мурашко
, количество заболевших по стране выросло на 30 процентов, госпитализаций - на 32,5 процента.
Московский регион и Санкт-Петербург дали основной прирост показателей. Такое развитие ситуации стало достаточно неожиданным, признался мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - сказал он.
Но за считаные дни количество заболевших увеличилось в три раза - сегодня в столице ожидают более девяти тысяч новых случаев. Такой всплеск власти города объясняют новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми.
В Москве стали оперативно принимать меры. Ужесточили контроль санитарно-эпидемиологических требований, объявили до 20 июня нерабочие дни. Пришлось прибегнуть и, как выразился Собянин, к непростому решению.
"По эпидпоказаниям провести обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан: в торговле, в сфере услуг, бытовых услуг, образовании, здравоохранении, органах государственной власти, региональных, местного самоуправления, ряде других", - напомнил мэр.
На аналогичный шаг пошли в Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.
"Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий, - поддержал их Михаил Мишустин. - Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. Рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов".
Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции
Премьер напомнил, что у регионов есть возможности самостоятельно вводить дополнительные меры, чтобы защитить граждан от инфекции. Такое решение на основании эпидемиологической ситуации принимает главный санитарный врач субъекта Федерации.
"Прошу губернаторов плотно взаимодействовать с ними, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации", - обратился глава кабмина к властям на местах.
Инструмент обязательной вакцинации от коронавируса должен быть в дальнейшем использован в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионах, поддерживает подобную меру и глава Роспотребнадзора Анна Попова
. Мера используется в ситуации, угрожающей здоровью большого количества людей.
"Это крайне важная мера, которая, я абсолютно уверена, позволит вкупе с прочими максимально быстро сократить рост и остановить его", - заявила главный санитарный врач страны.
Обязательная иммунизации отдельных групп населения - это привычный инструмент, напомнила Попова. Он используется при кори и ряде других инфекций.
- Необходимо обезопасить граждан от болезни. Еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности, - заявил Михаил Мишустин. - Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно, ведь это забота о своем здоровье и здоровье близких. Только так можно уменьшить риск распространения инфекции.
Важно наращивать темпы вакцинации, указал премьер. Он обратил внимание глав регионов, что граждане должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и где можно сделать прививки.
По поручению президента в каждом регионе страны организована бесплатная вакцинация для всех желающих.
"В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность. Повторю еще раз: бесплатно и на всей территории страны. Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом", - подчеркнул Мишустин.
Прививочная кампания против коронавируса приносит определенный положительный результат, считает глава минздрава
.
"Акцент на вакцинации пациентов в возрастной категории старше 60 лет дал свой эффект, и мы видим, что сейчас количество пациентов старшей возрастной группы и неблагоприятные исходы у них значительно ниже, чем было в предыдущий период", - пояснил Михаил Мурашко.
По его словам, мониторинг показывает, что регионы, которые достигли максимальных цифр по коллективной иммунизации, защищены сегодня лучше.
Особенность настоящего периода заключается в том, что наибольший прирост заболевших фиксируется среди граждан 30-40 лет.
"В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов", - сообщил Мурашко.
- Это активное трудоспособное население, имеющее большое количество коммуникаций и, к сожалению, в последний месяц, это совершенно очевидно, напрочь пренебрегающее теми требованиями, которые мы прописывали в течение последних полутора лет, - добавила Анна Попова.
Свой негативный эффект дает циркуляция новых штаммов коронавируса.
"И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растет", - подтвердила глава Роспотребнадзора.
Михаил Мишустин подчеркнул важность дальнейших исследований новых штаммов и мер для их нераспространения.