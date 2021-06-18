Мишустин объяснил решение об обязательной вакцинации

Ситуацию с распространением COVID-19 в России глава правительства оценил как крайне непростую.

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"Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие", - подчеркнул он в ходе президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

За последнюю неделю, представил данные министр здравоохранения Михаил Мурашко , количество заболевших по стране выросло на 30 процентов, госпитализаций - на 32,5 процента.

Московский регион и Санкт-Петербург дали основной прирост показателей. Такое развитие ситуации стало достаточно неожиданным, признался мэр Москвы Сергей Собянин

"Более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - сказал он.

Но за считаные дни количество заболевших увеличилось в три раза - сегодня в столице ожидают более девяти тысяч новых случаев. Такой всплеск власти города объясняют новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми.

В Москве стали оперативно принимать меры. Ужесточили контроль санитарно-эпидемиологических требований, объявили до 20 июня нерабочие дни. Пришлось прибегнуть и, как выразился Собянин, к непростому решению.

"По эпидпоказаниям провести обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан: в торговле, в сфере услуг, бытовых услуг, образовании, здравоохранении, органах государственной власти, региональных, местного самоуправления, ряде других", - напомнил мэр.

На аналогичный шаг пошли в Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.

"Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий, - поддержал их Михаил Мишустин. - Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. Рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов".

Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции

Премьер напомнил, что у регионов есть возможности самостоятельно вводить дополнительные меры, чтобы защитить граждан от инфекции. Такое решение на основании эпидемиологической ситуации принимает главный санитарный врач субъекта Федерации.

"Прошу губернаторов плотно взаимодействовать с ними, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации", - обратился глава кабмина к властям на местах.

Инструмент обязательной вакцинации от коронавируса должен быть в дальнейшем использован в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионах, поддерживает подобную меру и глава Роспотребнадзора Анна Попова . Мера используется в ситуации, угрожающей здоровью большого количества людей.

"Это крайне важная мера, которая, я абсолютно уверена, позволит вкупе с прочими максимально быстро сократить рост и остановить его", - заявила главный санитарный врач страны.

Обязательная иммунизации отдельных групп населения - это привычный инструмент, напомнила Попова. Он используется при кори и ряде других инфекций.

- Необходимо обезопасить граждан от болезни. Еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности, - заявил Михаил Мишустин. - Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно, ведь это забота о своем здоровье и здоровье близких. Только так можно уменьшить риск распространения инфекции.

Важно наращивать темпы вакцинации, указал премьер. Он обратил внимание глав регионов, что граждане должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и где можно сделать прививки.

По поручению президента в каждом регионе страны организована бесплатная вакцинация для всех желающих.

"В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность. Повторю еще раз: бесплатно и на всей территории страны. Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом", - подчеркнул Мишустин.

Прививочная кампания против коронавируса приносит определенный положительный результат, считает глава минздрава

"Акцент на вакцинации пациентов в возрастной категории старше 60 лет дал свой эффект, и мы видим, что сейчас количество пациентов старшей возрастной группы и неблагоприятные исходы у них значительно ниже, чем было в предыдущий период", - пояснил Михаил Мурашко.

По его словам, мониторинг показывает, что регионы, которые достигли максимальных цифр по коллективной иммунизации, защищены сегодня лучше.

Особенность настоящего периода заключается в том, что наибольший прирост заболевших фиксируется среди граждан 30-40 лет.

"В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов", - сообщил Мурашко.

- Это активное трудоспособное население, имеющее большое количество коммуникаций и, к сожалению, в последний месяц, это совершенно очевидно, напрочь пренебрегающее теми требованиями, которые мы прописывали в течение последних полутора лет, - добавила Анна Попова.

Свой негативный эффект дает циркуляция новых штаммов коронавируса.

"И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растет", - подтвердила глава Роспотребнадзора.