Путин отметил успехи ВШГУ РАНХиГС

Президент России Владимир Путин назвал Высшую школу государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ВШГУ РАНХиГС) вершиной всей системы подготовки управленческих кадров в стране. Об этом он заявил на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва, которая прошла в режиме видеоконференции.

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«Что считаю важным отметить: высшая школа государственного управления – это, по сути, вершина всей системы подготовки управленческих кадров, и в этой системе, которую мы обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья. Они должны работать как единое целое, и, что очень важно, не на протекциях работать, не на связях, а на прозрачных принципах, на основе объективных критериев оценки потенциала каждого человека», - сказал Путин, обращаясь к выпускникам.

Он отметил, что каждый, кто стремится принести пользу стран и достичь новых профессиональных высот, может это сделать с помощью программ наставничества, конкурсов, других открытых и доступных форматов в рамках программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ.

Президент также добавил, что ряд выпускников программы после завершения обучения получили назначения на различные государственные должности. Так, среди выпускников программы 39 губернаторов, 5 федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации Государственной Думы , 32 заместителя федеральных министров, мэры городов-миллионников.

Программа стартовала в 2017 году. Она реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка , Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики и нацелена на подготовку управленческого резерва высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. За все время обучение прошли 305 человек.

Четвертый поток программы был запущен 30 сентября 2020 года. Обучение успешно завершили 80 человек. В числе слушателей 16 победителей конкурса управленцев «Лидеры России» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

По словам президента, конкурс «Лидеры России» и программа ВШГУ РАНХиГС «гармонично дополняют друг друга» и объединены общей целью – «создать условия для самореализации людей разных возрастов, профессий, людей, живущих во всех регионах нашей большой страны».

За время обучения на четвертом потоке 12 слушателей получили новые назначения. Трое из них были назначены временно исполняющими обязанности глав субъектов Российской Федерации (республика Дагестан, республика Тыва и Ульяновская область).

Обучение четвертого потока программы проходило по восьми тематическим модулям. В течение года слушатели работали над развитием лидерского потенциала, осваивали современные принципы эффективного менеджмента, развивали навыки коммуникации и самопрезентации, а также проходили региональную стажировку. В завершении образовательных треков участники представляли свои проекты.