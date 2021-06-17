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Эрдоган запланировал встречу с Путиным

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире местного телевидения после возвращения из поездки в Азербайджан, передает РИА Новости.
Эрдоган захотел встретиться с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он упомянул об этом, рассказывая журналистам, что с российским главой скоро проведет переговоры президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Скоро и я встречусь с Путиным», — отметил турецкий лидер.
Ранее 17 июня Эрдоган заявил, что Турция может разместить на территории Азербайджана свои военные базы. Он не указал сроки появления таких объектов, но подчеркнул, что сначала президент Алиев должен провести консультации с Путиным по этой теме.
15 июня Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Детали документа не разглашаются. По словам президента Азербайджана, договор охватывает все сферы взаимодействия Анкары и Баку, в том числе оборону и безопасность.
Политика,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,Владимир Путин,РИА Новости,Турция,
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